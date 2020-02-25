Пятеро детей пострадали, когда школьный автобус врезался в контейнер
Водитель привлечен к административной ответственности.
Фото : Prom.ua25 февраля 2020, 18:19
Рано утром 25 февраля в селе Караоткель Целиноградского района водитель школьного автобуса на одной из улиц в стоящий контейнер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В результате ДТП в детскую городскую больницу № 2 города Нур-Султан доставлены пятеро учащихся средней школы № 69 села Караоткель. После оказания медицинской помощи детей отпустили домой.
62-летний водитель школьного транспорта привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью людей или повреждения транспортных средств).
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