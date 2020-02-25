Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пятеро детей пострадали, когда школьный автобус врезался в контейнер

Водитель привлечен к административной ответственности.

Фото : Prom.ua25 февраля 2020, 18:19

Рано утром 25 февраля в селе Караоткель Целиноградского района водитель школьного автобуса на одной из улиц в стоящий контейнер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП в детскую городскую больницу № 2 города Нур-Султан доставлены пятеро учащихся средней школы № 69 села Караоткель. После оказания медицинской помощи детей отпустили домой.

62-летний водитель школьного транспорта привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью людей или повреждения транспортных средств).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты