Назарбаев высказался о перезагрузке деятельности Ассамблеи народа Казахстана

Нурсултан Назарбаев поручил провести аудит, направленный на последующую перезагрузку деятельности всего аппарата и региональных представительств АНК.

Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Елбасы, Первому Президенту Казахстана была представлена информация о ходе реализации плана работ Ассамблеи народа Казахстана и региональных Домов дружбы.

"В 1995 году мы создали АНК для защиты прав всех граждан нашего многонационального государства. Позже Ассамблея стала конституционным органом. С первых дней независимости мы всегда подчеркивали равенство всех этносов в нашей стране", - сказал Елбасы.

Первый Президент подчеркнул, что аппарат Ассамблеи народа Казахстана должен быть сосредоточен, прежде всего, на аналитической работе, а не на проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

Все, чего мы добились за эти 30 лет, стало возможным благодаря единству и сплоченности казахстанцев. То, что мы полиэтническое государство, – наше преимущество, - сказал Председатель АНК.

Нурсултан Назарбаев поручил провести аудит, направленный на последующую перезагрузку деятельности всего аппарата и региональных представительств АНК.

В свою очередь, Туймебаев доложил о предпринимаемых мерах по усилению экспертно-научной деятельности Ассамблеи и проведению исследований в сфере межэтнических отношений.

В завершение встречи Первый Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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