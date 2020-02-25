Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев дал поручения Биртанову

Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских услуг, оказываемых населению.

Фото : Акорда25 февраля 2020, 19:12

Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает zakon.kz.

Главе государства был представлен подробный отчет о текущей деятельности министерства и развитии отечественной медицины, - сообщается на сайте Акорды.

Елжан Биртанов доложил о принимаемых мерах по недопущению распространения вспышки коронавируса в стране.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о ходе разработки нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

Отдельным блоком министр проинформировал о внедрении системы обязательного медицинского страхования и реализации новой государственной программы, направленной на модернизацию больниц.

Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских услуг, оказываемых населению. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить, с учетом мнения общественности, работу над новым Кодексом о здоровье.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты