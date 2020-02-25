Токаев дал поручения Биртанову

Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских услуг, оказываемых населению.

Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает zakon.kz.

Главе государства был представлен подробный отчет о текущей деятельности министерства и развитии отечественной медицины, - сообщается на сайте Акорды.

Елжан Биртанов доложил о принимаемых мерах по недопущению распространения вспышки коронавируса в стране.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о ходе разработки нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

Отдельным блоком министр проинформировал о внедрении системы обязательного медицинского страхования и реализации новой государственной программы, направленной на модернизацию больниц.

Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских услуг, оказываемых населению. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить, с учетом мнения общественности, работу над новым Кодексом о здоровье.

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