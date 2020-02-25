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В Уральске "заминировали" торговый центр

Начато досудебное расследование по статье "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте".

Фото : mgorod.kz25 февраля 2020, 19:22

25 февраля в 16.45 в ДП ЗКО поступило сообщение о заложенной в здании ТРЦ City Centry бомбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

На место происшествия были направлены все экстренные службы. ТРЦ оцеплен, осмотрен кинологами, - сообщили в полиции.

На данный момент задержан подозреваемый 1989 года рождения. Предварительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте".


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