Казахстанские производители зашли на рынки Узбекистана

За 24-25 февраля 2020 года на сумму 120,4 млн $ подписано более 32 документов – межведомственных, межрегиональных и коммерческих.

Казахстан заходит на рынки Узбекистана. Для этого Министерство торговли и интеграции проводит необходимую работу, чтобы создать условия для новых контактов на международных рынках, передает zakon.kz.

25 февраля в городе Ургенче стартовал первый день 2-го Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана на тему "Сотрудничество регионального бизнеса в сфере агропромышленной кооперации, промышленности и туризма". Основным организатором выставки от Казахстана является Министерство торговли и интеграции, сообщили в ведомстве.

Казахстан и Узбекистан с давних пор относятся друг к другу исключительно как к важнейшим стратегическим партнерам.

Сотрудничество между нашими странами играет важную роль в формировании региональной политики в Центральной Азии, - отметил в своем приветственном слове вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на открытии Форума. - Учитывая, что самую продолжительную сухопутную границу Узбекистан имеет с Казахстаном, межрегиональное и приграничное сотрудничество обладает существенным потенциалом и занимает центральное значение в наших отношениях. Структура экономик двух стран взаимно дополняет друг друга.

Интенсивность контактов по итогам предыдущего Форума в Шымкенте и рост взаимной торговли доказывают, что его формат имеет потенциал для нахождения новых точек взаимного роста.

Эффективность площадки сделала ее организацию и участие уже обязательными для государственного менеджмента и частного бизнеса. Поэтому его работа продолжается. В этом году программа Форума также включает центральное мероприятие, ради которого съезжается бизнес двух стран – это выставка продукции и услуг. Сегодня она предназначена для регионального бизнеса в сфере агропромышленной и промышленной кооперации, а также туризма.

Полноценной эту площадку делает активное содействие непосредственно самих бизнес-кругов и регионов, которая ежегодно набирает обороты. В этот раз казахстанская экспозиция представлена в формате единого Национального стенда "Made in Kazakhstan" продукцией и услугами 27-ми компаний в пищевой отрасли и промышленности, в том числе было выставлено 13 единиц автомобильной техники.

Так, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" представляющее космическую отрасль Казахстана, предложила узбекским коллегам спутниковые технологии дистанционного зондирования Земли для решения отраслевых задач экономики.

Машиностроительный сектор представлен как уже известными компаниями - "СарыаркаАвтоПром", "Hyundai Trans Auto", так и компаниями, которые хотят войти на рынок Узбекистана впервые - "Азия Авто". Промышленность представили Кентауский трансформаторный завод, Актюбинский рельсобалочный завод, Павлодарский трубопрокатный завод и др.

К примеру, стоит отметить продукцию ТОО "КазКаучук", которое используя передовые немецкие технологии, изготавливает трубки почвенного капельного орошения Smartdrop®, что позволяют экономить до 70% поливной влаги. С помощью Smartdrop® возможно обеспечение растений необходимыми водорастворимыми удобрениями (фертигация) и воздухом (аэрация). При этом, положительный опыт применения при выращивании хлопка в Андижанской области Узбекистана уже есть.

Также представлены ведущие производители пищевой продукции – Арал туз, Ордабасы Кус, Кайып-ата и др.

Как считает представитель Минторговли Казахстана, у всех представленных компаний интересная продукция, которая имеет большой потенциал, чтобы вызвать интерес и сбыт на узбекском рынке.

В целом, за 24-25 февраля 2020 года на сумму 120, 4 млн $ подписано более 32 документов – межведомственных, межрегиональных и коммерческих, практическая реализация которых станет следующим импульсом для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Так как растущее число торговых и бизнес-договоренностей подтверждает важность для каждой из сторон таких контактов и выгоду от развития во взаимном сотрудничестве.

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