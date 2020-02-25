Экспорт отечественных автомобилей вырос в 10 раз

Автопром лидирует по темпу роста в отрасли и занимает одно из самых важных направлений в машиностроении РК.

Вклад автопрома в ВВП Казахстана вырос до 359 млрд тенге. При этом доля импорта автомашин на рынке РК уменьшилась с 51% до 40%, сообщает zakon.kz со ссылкой на Strategy2050.kz.

Автопром лидирует по темпу роста в отрасли и занимает одно из самых важных направлений в машиностроении РК.

За двенадцать месяцев 2019 года в Казахстане произведено 50 447 транспортных средств всех типов, что на 55,8% больше, чем в январе-декабре 2018 года. Совокупный результат в денежном выражении превышает аналогичный результат прошлого года на 74,6% и составил 359 532 млн тенге, - говорится в сообщении пресс-службы "Ассоциации казахстанского автобизнеса" (АКАБ).

Производство легковых автомобилей выросло на 46,8% до 44 077 ед, а объемы выпуска грузовой техники выросли в три с половиной раза - 4 247 ед, автобусов в два с половиной раза (1 076 ед). Кроме того, выросло производство прицепов и полуприцепов на 74,8% (860 ед).

Согласно данным АКАБ, половина всех произведенных автотранспортных средств в РК приходится на "СарыаркаАвтоПром".

В текущем году Костанайский завод в два раза увеличил производство до 25 802 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов на общую сумму 186 609 млн тенге.

При этом, костанайский "СарыаркаАвтоПром" остается единственным экспорториентированным предприятием в автомобильной промышленности страны. Автомобили JAC, Ravon и Hyundai заказывают дистрибьюторы марок в соседних странах.

Экспорт по сравнению с 2018 годом увеличился в 10 раз. Всего с начала 2019 года на экспорт ушло 2 629 автомобилей JAC, Hyundai и Ravon".

Таким образом, спрос на автомобили отечественного производства вырос с 49% в 2018 году до 60% в 2019 году. В декабре 2019 года рыночная доля автомобилей отечественного производства впервые перешагнула планку в 64%.

Согласно прогнозам АКАБ производство отечественных авто продолжит увеличиваться в 2020 году.

В текущем году в Казахстане будет начато производство свыше десяти новых моделей автомобилей. В краткосрочный период планируется довести экспорт до 10 тысяч.

При сохранении роста ВВП, АКАБ прогнозирует уровень продаж в пределах 85-90 тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей, из которых более 60 тысяч будут сделаны в Казахстане.

Отметим, Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) - некоммерческая организация, объединяющая официальных дистрибьюторов, дилеров, и автопроизводителей легковой и коммерческой техники в РК. В 2019 году казахстанцы приобрели 75 172 новых автомобилей на общую сумму 717,6 млрд тенге, что суммарно на 23% больше (31% в денежном выражении), чем в 2018 году.

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