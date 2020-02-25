Трамп заявил, что если его не переизберут, то рынки рухнут

Американский президент пообещал, что в результате его переизбрания стоимость ценных бумаг подскочит.

Американский фондовый рынок рухнет, если Трамп проиграет президентские выборы в 2020 году, заявил о самом себе действующий президент США, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он говорил в ходе своего визита в Индию.

На встрече с местными предпринимателями Трамп пообещал, что в результате его переизбрания стоимость ценных бумаг подскочит. В противном же случае, заявил президент, американский фондовый рынок обрушится до невиданной ранее степени.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок. Его соперник от демократов будет определен на партийном съезде в июле.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что резкое падение американских рынков случилось из-за опасений по поводу распространения коронавируса, но США могут справиться с этой проблемой. Он выразил надежду, что его китайский коллега Си Цзиньпин сумеет взять под контроль ситуацию.

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