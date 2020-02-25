Какие перспективы у судебного образования в Казахстане

Подняты вопросы, связанные с перспективами развития и новыми подходами к совершенствованию судебного образования с учетом международных трендов и потребностей судебной системы в квалифицированных кадрах.

25 февраля текущего года Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан провела круглый стол на тему: "Судебное образование в Казахстане: перспективы развития", сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав Академии, представители Национальной Судебной Школы Франции, представители Верховного Суда Республики Казахстан, координаторы учебных программ-судьи областных судов, учебные центры областных судов, судьи местных судов, работники судебной системы, представители научных и академических сообществ.

В ходе данного мероприятия обсуждены вопросы, связанные с перспективами развития и новыми подходами к совершенствованию судебного образования с учетом международных трендов и потребностей судебной системы в квалифицированных кадрах.

Ректор Академии Зауреш Баймолдина, открывая работу круглого стола, презентовала новую модель Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан и обозначила необходимость дальнейшего совершенствования ее деятельности для качественного пополнения судейского корпуса лучшими кадрами.

Стажеры-судьи Национальной Судебной Школы Франции Тернова Ирина и Симар Эми-Лу раскрыли особенности французской модели подготовки судей. Судья Алматинского районного суда г. Нур-Султан, выпускник Академии правосудия Амангельдин Айбек в своем выступлении остановился на современных подходах к судебному образованию и возможностях адаптации элементов французской модели к казахстанской системе обучения судей.

В работе круглого стола приняли участие в режиме видеоконференцсвязи более 300 участников со всех регинов Казахстана.

В завершение мероприятия были разработаны рекомендации круглого стола.

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