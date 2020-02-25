Два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии в федеральной земле Тироль, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Известия".

Два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.

По словам губернатора федеральной земли Тироль Гюнтера Платтера, зараженные молодые люди недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек, это на 54 пациента больше, чем сутки ранее.

24 февраля стало известно, что Австрия на несколько часов приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято 23 февраля, после того как в поезде, следовавшем из Италии через пограничный пункт Бреннер в Альпах, были обнаружены два пассажира с симптомами инфицирования.

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