Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

Два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.

Фото : hightech.fm25 февраля 2020, 20:34

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии в федеральной земле Тироль, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Известия".

Два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.

По словам губернатора федеральной земли Тироль Гюнтера Платтера, зараженные молодые люди недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия.

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек, это на 54 пациента больше, чем сутки ранее.

24 февраля стало известно, что Австрия на несколько часов приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято 23 февраля, после того как в поезде, следовавшем из Италии через пограничный пункт Бреннер в Альпах, были обнаружены два пассажира с симптомами инфицирования.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты