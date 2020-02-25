Автомобиль врезался в группу пешеходов в Санкт-Петербурге
В результате столкновения с двумя машинами автомобиль "ВАЗ" вылетел на тротуар.
Фото : Мегаполис25 февраля 2020, 21:34
Вечером 25 февраля в Санкт-Петербурге автомобиль Lada вылетел на тротуар и сбил нескольких пешеходов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.
Авария произошла на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы. В результате столкновения с двумя машинами автомобиль "ВАЗ" вылетел на тротуар, где наехал на четырех человек. Среди пострадавших: мужчина в тяжелом состоянии, а также женщина и двое несовершеннолетних, которые получили травмы средней степени тяжести.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009000-cf0c1a45ba2607c120ab0917069aec13
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...