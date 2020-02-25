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Автомобиль врезался в группу пешеходов в Санкт-Петербурге

В результате столкновения с двумя машинами автомобиль "ВАЗ" вылетел на тротуар.

Фото : Мегаполис25 февраля 2020, 21:34

Вечером 25 февраля в Санкт-Петербурге автомобиль Lada вылетел на тротуар и сбил нескольких пешеходов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

Авария произошла на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы. В результате столкновения с двумя машинами автомобиль "ВАЗ" вылетел на тротуар, где наехал на четырех человек. Среди пострадавших: мужчина в тяжелом состоянии, а также женщина и двое несовершеннолетних, которые получили травмы средней степени тяжести.


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