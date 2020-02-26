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Новые детсады руководитель отдела образования передала гражданскому мужу

Нарушения выявила прокурорская проверка.

Фото : pxhere.com26 февраля 2020, 00:26

Петропавловские чиновники получили строгий выговор за то, что отдали лучшие детские сады частникам, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Посадок не было, несмотря на то что прокуроры подтвердили факт передачи элитных дошкольных учреждений в руки гражданского супруга руководителя городского отдела образования.

Три самых современных садика отличают новые здания, огромная территория, бассейны. Здесь даже обучение ведется по дорогостоящей методике. Эти объекты не нуждаются в частных инвестициях.

Прокурорская проверка выявила нарушения. Так, отсутствовала межведомственная проектная группа, были предоставлены недостоверные данные, сведения о результатах конкурса не опубликованы в печати.

Сейчас договоры с частниками расторгнуты. Дисциплинарную ответственность понесли замы областных управлений образования, экономики, руководитель отдела по правовой работе управления образования. Максимальное наказание – строгий выговор – получила Сара Рамазанова, глава городского отдела образования.

Руководитель городского отдела образования, непосредственно чьи садики подведомственны данному отделу образования, с ноября месяца по январь учредителем был Кашкимбаев, являющийся гражданским супругом руководителя отдела образования. Она привлечена к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, - говорит прокурор управления по защите общественных интересов Нуржигит Сапаров.


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