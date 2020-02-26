Самые богатые люди мира за день потеряли $139 млрд

Фондовые торги в США завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Богатейшие люди мира за день обеднели на 139 миллиардов долларов на фоне падения фондовых индексов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Гендиректор французской группы компаний LVMH Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились по $4,8 млрд. Владелец испанской сети Zara Амансио Ортеги потерял $4 млрд, глава компании Facebook Марк Цукерберг - $3,48 млрд.

Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. По состоянию на 25 февраля 2020-го зафиксировано 2663 случая смерти от вируса, 77 658 случаев инфицирования и 27 323 случая выздоровления, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!