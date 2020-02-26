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Самые богатые люди мира за день потеряли $139 млрд

Фондовые торги в США завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Фото : svopi.ru26 февраля 2020, 01:51

Богатейшие люди мира за день обеднели на 139 миллиардов долларов на фоне падения фондовых индексов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Гендиректор французской группы компаний LVMH Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились по $4,8 млрд. Владелец испанской сети Zara Амансио Ортеги потерял $4 млрд, глава компании Facebook Марк Цукерберг - $3,48 млрд.

Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. По состоянию на 25 февраля 2020-го зафиксировано 2663 случая смерти от вируса, 77 658 случаев инфицирования и 27 323 случая выздоровления, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.


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