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"Барыс" снова выиграл Дивизион Чернышева

Омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата уступил екатеринбургскому "Автомобилисту".

Фото : hcbarys.kz26 февраля 2020, 02:08

"Барыс" в третий раз выигрывает Дивизион Чернышева и занимает второе место на Востоке по итогам регулярного чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

ХК "Барыс" выиграл дивизион Чернышева досрочно и занял вторую строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Это стало возможным после того, как омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 2:4. Так он потерял шансы обогнать "Барыс", опережающий его на одно очко.

В первом раунде плей-офф "Барыс" сойдется в поединке с магнитогорским "Металлургом". Подопечные Андрея Скабелки начнут плей-офф дома.

Первые игры серии состоятся 1 и 3 марта в Астане. 5 и 7 марта соперники сыграют в Магнитогорске.


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