На западе Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

47-летний житель Хайнсберга находится в критическом состоянии, симптомы заболевания есть и у его жены.

Первый случай заражения коронавирусом выявили в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Симптомы вирусного заболевания есть и у его жены, она помещена в стационар, но диагноз пока неизвестен. Изначально врачи в городе Эркеленц подозревали у супругов легочную инфекцию, однако у мужчины уже подтвердился коронавирус.

Министерство здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии проверяет людей, с которыми контактировал заболевший. В Хайнсберге создан антикризисный штаб, школы и детские сады в этом районе останутся закрытыми в среду. Хайнсберг находится на самом западе Германии, на границе с Нидерландами.

Первый случай заражения коронавирусом также зафиксирован на юге Германии - в Баден-Вюртемберге. 25-летний житель района Геппинген, вероятно, заразился COVID-19 во время поездки в Милан.

Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии. Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.

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