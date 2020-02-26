В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
Всего скончались 11 человек.
Фото : DW26 февраля 2020, 07:38
Южная Корея зарегистрировала 169 новых случая заражения новым типом коронавируса, еще один человек погиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Общее число зараженных в стране выросло до 1146, всего скончались 11, - сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
По данным KCDC, из числа новых случаев 134 обнаружены в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Одиннадцатым погибшим стал 36-летний мужчина, его случай расследуется.
Выздоровели 22 пациента, анализы 16 734 человек еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009020-7f5231e8bd621338b8bf27331fd6708d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...