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В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек

Всего скончались 11 человек.

Фото : DW26 февраля 2020, 07:38

Южная Корея зарегистрировала 169 новых случая заражения новым типом коронавируса, еще один человек погиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Общее число зараженных в стране выросло до 1146, всего скончались 11, - сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

По данным KCDC, из числа новых случаев 134 обнаружены в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Одиннадцатым погибшим стал 36-летний мужчина, его случай расследуется.

Выздоровели 22 пациента, анализы 16 734 человек еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.


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