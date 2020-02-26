В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек

Всего скончались 11 человек.

Южная Корея зарегистрировала 169 новых случая заражения новым типом коронавируса, еще один человек погиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Общее число зараженных в стране выросло до 1146, всего скончались 11, - сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

По данным KCDC, из числа новых случаев 134 обнаружены в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Одиннадцатым погибшим стал 36-летний мужчина, его случай расследуется.

Выздоровели 22 пациента, анализы 16 734 человек еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.

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