Число жертв коронавируса в Китае достигло 2715 человек

Количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2715 человек, выздоровели более 29,7 тыс, количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Во вторник ведомство проинформировало о более чем 77,6 тыс. инфицированных, 2663 жертвах и более 27,3 тыс. выздоровевших.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,47% вместо 3,42% днем ранее. Количество ежесуточно регистрируемых новых выявленных случаев заражения сократилось на 102, составив 406, число зафиксированных за минувший день летальных исходов упало на 19, до 52, - сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 65,1 тыс. инфицированных, из них более 2,6 тыс. умерли, выздоровели порядка 20,9 тыс.

Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения. За последние сутки на территории 26 из 31 региона материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

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