Кыргызстан ввел карантин для прибывающих из Ирана, Южной Кореи, Италии и Японии
В стационарах находится 143 человека.
Фото : 24.kg26 февраля 2020, 08:38
Кыргызстан ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи, Италии и Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
Все лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи и Ирана (список будет дополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире), так же, как и лица, приезжающие из Китайской Народной Республики, будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней, - заявил директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы при Министерстве здравоохранения Рыспек Сыдыгалиев.
По данным Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в стационарах находится 143 человека, под меднаблюдением по месту жительства находится 391 человек.
Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызской Республики продолжают работать в усиленном режиме.
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