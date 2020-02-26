Президент потребовал за два месяца закрыть все долги перед шахтерами.

Президент Владимир Зеленский пригрозил оставить правительство Украины без зарплат, сообщает zakon.kz со ссылкой на Главред.

Зеленский поставил задачу Кабинету министров погасить задолженности по зарплатам перед шахтерами. В противном случае зарплаты не дождутся все члены правительства. Об этом президент заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности.

Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы, - добавил Зеленский.

В ходе посещения шахты Межиречанская в Червонограде Львовской области Зеленский пообещал закрыть до конца февраля задолженность по заработной плате горнякам шахты.

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