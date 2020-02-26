Зеленский пригрозил оставить правительство Украины без зарплат
Президент потребовал за два месяца закрыть все долги перед шахтерами.
Фото : РБК26 февраля 2020, 09:02
Президент Владимир Зеленский пригрозил оставить правительство Украины без зарплат, сообщает zakon.kz со ссылкой на Главред.
Зеленский поставил задачу Кабинету министров погасить задолженности по зарплатам перед шахтерами. В противном случае зарплаты не дождутся все члены правительства. Об этом президент заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности.
Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы, - добавил Зеленский.
В ходе посещения шахты Межиречанская в Червонограде Львовской области Зеленский пообещал закрыть до конца февраля задолженность по заработной плате горнякам шахты.
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