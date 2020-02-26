Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зеленский пригрозил оставить правительство Украины без зарплат

Президент потребовал за два месяца закрыть все долги перед шахтерами.

Фото : РБК26 февраля 2020, 09:02

Президент Владимир Зеленский пригрозил оставить правительство Украины без зарплат, сообщает zakon.kz со ссылкой на Главред.

Зеленский поставил задачу Кабинету министров погасить задолженности по зарплатам перед шахтерами. В противном случае зарплаты не дождутся все члены правительства. Об этом президент заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности.

Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы, - добавил Зеленский.

В ходе посещения шахты Межиречанская в Червонограде Львовской области Зеленский пообещал закрыть до конца февраля задолженность по заработной плате горнякам шахты.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты