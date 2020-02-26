Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

В частности, депутаты рассмотрят поправки по вопросам труда.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда".

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г."; "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года".

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