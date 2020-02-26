Новые технологии для экологической безопасности

Эффективность закачки промышленных стоков в недра подтверждается многолетней мировой практикой.

На Карачаганаке, считающимся одним из самых сложных с технической точки зрения месторождений в мире, применяются передовые, а зачастую инновационные технологии добычи и разработки углеводородного сырья. В том числе и в сфере охраны окружающей среды, передает zakon.kz.

В этом году в числе важнейших и ожидаемых событий называется завершение работы над созданием нового Экологического Кодекса Республики Казахстан. Значимым нововведением, безусловно, станет необходимость внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). Планируется использование последних достижений техники, новейшего оборудования, обеспечение организационных и управленческих мер, направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности до уровня целевых показателей качества окружающей среды. 2019 год был также ознаменован значимыми показателями в охране окружающей среды и достижениями высоких производственных результатов при минимальном воздействии на природу.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.", будучи ответственным оператором, всецело поддерживает практику внедрения наилучших доступных технологий. В политике охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС) КПО четко сформулированы обязательства по соблюдению норм и требований законодательства, предотвращению и профилактике загрязнения природы, непрерывному улучшению экологических показателей, продвижению передовой практики и содействию устойчивому развитию Республики Казахстан.

Одним из ярких примеров применения передовых технологий на Карачаганаке является инновационная система обратной закачки газа в пласт под высоким давлением. Система УКПГ-2 предназначена для переработки и обратной закачки сырого газа (с содержанием сероводорода 4%) под давлением до 550 бар и подачи добытой нефти на Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК). Это позволяет возвращать газ в коллектор, предотвращает его сжигание, а также помогает рационально управлять коллектором, поддерживать в нем необходимое давление и тем самым эффективно продлевать эксплуатационный срок службы месторождения.

По итогам 2019 года показатель утилизации газа КПО составил 99,9%, в то время как целевой показатель, утвержденный контролирующими органами в рамках программы развития переработки попутного газа, достигает 99,7%. Общий объем сжигания факельного газа находится на уровне 0,1 % от общего объема или 0,56 тонн на тысячу тонн добытого сырья. Такая динамика выбросов свидетельствует об очень высоких производственных показателях в сравнении со среднемировым промышленным уровнем – 10,5 тонн на тысячу тонн и среднеевропейским – 3,2 тонны на тысячу тонн. В этом году предстоит адаптация системы экологического менеджмента КПО к новым требованиям экологического законодательства.

Еще один убедительный пример применения передовых технологий на КНГКМ - закачка промышленных стоков в глубокозалегающие изолированные подземные горизонты. Основным составляющим компонентом промстоков является высокоминерализованная пластовая вода, добываемая вместе с углеводородным сырьем. Ее очистка на поверхности экологически нецелесообразна из-за образования большого количества соленых отходов. Для утилизации промстоков на территории КНГКМ построены полигоны для их подземного захоронения. Они имеют изолированные пластами горизонты, исключающие попадание высокоминерализованных (соленых) сточных вод, непригодных для дальнейшего использования в хозяйственных целях, в подземные воды. Закачка промышленных стоков в пласт ведется на основании согласованных с государственными органами проектов и в соответствии с законодательством РК.

На сегодняшний день подземное захоронение является главной альтернативой накоплению промсточных вод на поверхности земли и сбросу их в водные объекты. Таким образом, эта технология изначально имеет природоохранную направленность. Эффективность закачки промышленных стоков в недра подтверждается многолетней мировой практикой.

Для образующихся на месторождении хозяйственно-бытовых сточных вод КПО эксплуатирует собственный комплекс очистных сооружений. Очищенные хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в два специально построенных пруда-накопителя. Качество такой воды позволяет использовать ее повторно для приготовления буровых растворов, полива лесонасаждений, пылеподавления и гидроиспытаний оборудования. Таким образом, КПО выполняются задачи по сохранению чистоты водоемов и подземных вод, повторному использованию воды в технологических процессах для снижения объемов водозабора.

Придерживаясь принципов высоких экологических стандартов, КПО полностью поддерживает инициативу Республики Казахстан по переходу к "Зеленой экономике". Поэтому в числе главных приоритетов остается безопасное использование производственных объектов при неуклонном снижении их воздействия на окружающую среду. В 2020 году КПО продолжит поиск и оценку возможностей применения новых технологий. В частности, планируется проведение очередного энергетического аудита независимой третьей стороной. Предусмотрен анализ потребления энергетических ресурсов, внедрение лучших мировых практик, а также будет определен перечень мероприятий по дальнейшему повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов. Кроме этого КПО продолжит всестороннее исследование дополнительных возможностей энергообеспечения будущих проектов, в том числе за счет возобновляемых источников энергии.

Нужно сказать, что компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." одной из первых стала практиковать ежегодные отчеты по устойчивому развитию, включающие соблюдение прав человека на безопасную среду, управление отходами, снижение выбросов, рациональное использование водных ресурсов, энергосбережение и сохранение биоразнообразия. В реализацию природоохранных мероприятий за время работы на Карачаганаке консорциум инвестировал 405 миллионов долларов.

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