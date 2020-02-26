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Женщина запустила топором в полицейского

Участковому оказали медицинскую помощь в больнице.

Фото : guns.allzip.org26 февраля 2020, 11:25

Женщина запустила топором в полицейского в Костанае, передает zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

В Южный отдел полиции поступил вызов - в доме по улице Водяная семейный скандал. На заявку прибыл участковый инспектор полиции старший лейтенант Алмат Рамазанов. Он выяснил, что ругаются 27-летний сын и его 49-летняя мать.

Конфликты здесь часто случаются. Каждый раз, когда мать жаловалась на сына и просила принять к нему меры, в адрес полицейских сыпалась нецензурная брань.

Но в этот раз все пошло иначе. Мать попросила забрать сына, а когда сотрудник попытался вывести его из квартиры, женщина схватила топор и кинула его в участкового. Полицейский попытался увернуться, но все же получил травмы.

Женщина арестована за нападение на сотрудника полиции. Это уже третий раз, когда ее будут привлекать к ответственности, но уже не за оскорбление, а нападение на полицейского. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Участковому оказали медицинскую помощь в больнице.


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