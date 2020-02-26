Гульнара Каримова хочет "купить" свободу за 686 млн долларов

Гульнара Каримова приговором тайного суда отбывает наказание в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Дочь скончавшегося первого президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась к действующему президенту страны, передает zakon.kz.

Как пишет us.ozodlik.org, в сети 25 февраля появилось письмо отбывающей срок старшей дочери Ислама Каримова, адресованное Шавкату Мирзиеееву. Письмо Каримовой было опубликовано на странице в Instagram ее дочери Иман, живущей в Лондоне.

В начале письма Гульнара Каримова обращается к президенту Узбекистана, как "к человеку, которого она лично знает много-много лет".

Каримова пожаловалась на бесконечные переезды из одной тюрьмы в другую и непрекращающиеся уголовные дела, которые ведутся с нарушениями Конституции и Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Она утверждает, что, несмотря на изъятие принадлежавших ей и ее детям активов и имущества на общую стоимость 1,2 млрд долларов, они не были засчитаны в счет погашения "нанесенного материального ущерба".

Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любый претензий на денежные средства – единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов США (орфография и пунктуация автора сохранены – Ред.), – пишет в своем письме на имя президента Узбекистана Гульнара Каримова.

По словам Каримовой, "от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)".

Также автор письма указывает на ухудшение состояния здоровья и о необходимости в серьезных операциях.

Очень надеюсь, что мое обращение, которое по описанным причинам вынуждено быть открытым и публичным, так как я уверена, что мои официальные письма к Вам не попадали, будет встречено Вами, как человеком отзывчивым и благородным, еще и в память о моем отце, которого вы неоднократно называли своим наставником. Мы с детьми – его внуками – верим, что спустя семь лет, мы сможем быть вместе, жить своей семьей и быть благодарными Вам за это, – пишет Каримова.

47-летняя Гульнара Каримова, обвиненная Генеральной прокуратурой Узбекистана в совершении ряда тяжких преступлений, приговором тайного суда отбывает наказание в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области. В январе Генпрокуратура сообщила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Каримовой. В этот раз ее и других лиц обвиняют в том, что они "в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах".

​Гульнара Каримова является главным фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании денег, возбужденных не только в Узбекистане, но и в США, а также нескольких странах Европы. По данным следствия, она получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, "Вымпелком", ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Кроме того, она и ее приближенные обвиняются в выводе денег за рубеж через офшорные компании и покупке на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных странах мира.

Часть выведенных денег – около $555 млн – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около $200 млн – на счетах в других странах.

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