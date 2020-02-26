В Казахстане судей обяжут разъяснять сторонам правовые последствия принятых решений

Главной задачей является повышение доверия населения к судебной системе - Таймерденов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Мейрамбек Таймерденов, сегодня главной задачей, поставленной Президентом перед Верховным судом, является повышение доверия населения к судебной системе.

Одним из эффективных путей ее достижение - это данные поправки. Это сделает судебный процесс удобным, эффективным, понятным для людей, - сказал глава судебной коллегии.

По его словам, самый главный упрек в отношении судов и главная критика заключается в том, почему судья при рассмотрении дела не углубляется в детали, не изучает другие обстоятельства, почему удовлетворяется лишь представленными доказательствами.

Причиной того является требования действующего ГПК. Согласно кодексу, судья ни в коем случае не должен выходить за рамки искового заявления, должен рассматривать только то, что истребовали стороны и принимать решение только в данном русле. Судья не вправе самостоятельно выяснять другие обстоятельства, запрашивать иные доказательства. (...) Одним словом судьи связаны по рукам и ногам. Есть только один путь решения - кардинальное изменение роли судьи в процессе. Для принятия справедливого решения судья должен понимать спор всесторонне, до мельчайших подробностей. А это значит, что судья должен быть в процессуальном отношении свободным, должен самостоятельно определять, какой довод или доказательство ему исследовать, - указал он.

Таймерденов указал, что это опыт, давно сложившийся в судах передовых и развитых стран.

В случае принятия данной поправки, для достижения истины дела, судья становится более активным, а судебные процессы более состязательны. Более того, мы судей обязуем разъяснять сторонам правовые последствия принятых решений, согласно законопроекту. То есть разъяснять сторонам после процесса, почему судья пришел к тому или иному решению, - уточнил глава судебной коллегии.

Также нормы предусматривают увеличение стоимости исков за их упрощенное рассмотрение.

Второе. Мировым трендом является упрощение гражданского процесса для людей, сделать его понятным и удобным. Это веление времени. Во многих странах устное судопроизводство заменяется письменными процессами. Поэтому для дел, которые ведутся в упрощенном порядке, нами рекомендуется повысить стоимость исков. В частности, согласно требованиям действующего законодательства, для физлиц от 200 до 1000 МРП предлагаем повысить, а для юрлиц от 700 до 2000 МРП. Если вы поддержите данное предложение, это коснется около 30 тысяч участников гражданских дел, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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