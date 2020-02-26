Нигматулин: Усиление активности суда – это мировой тренд

Уровень юридической грамотности населения – это один из важнейших аспектов развития любого общества.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что активизация роли суда повысит эффективность защиты граждан, передает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения в I чтении законодательных поправок в Гражданский процессуальный кодекс по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что законопроект направлен на реализацию соответствующих поручений Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению качества судебных решений.

Особенность данного законопроекта в том, что он кардинально меняет саму парадигму роли судьи в гражданском процессе. Если до сих пор судьи руководствуются принципом нейтральности при рассмотрении дел, то теперь усиливается процессуальная активность суда. И такой подход соответствует лучшему мировому опыту в гражданском судопроизводстве, - подчеркнул cпикер Мажилиса.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд вопросов.

В частности, готов ли судейский корпус к такой активизации своей роли. В частности, законопроектом предлагается предоставить суду право самостоятельного выяснения обстоятельств дела, в т.ч. сбора доказательств, а также обсуждения со сторонами их позиций и доводов.

В связи с этим председатель Мажилиса подчеркнул важность подготовки как самих судей к этому нововведению, так и граждан.

Согласно действующему Гражданскому процессуальному кодексу превалирует принцип нейтральности суда. И, конечно же, у них сформировался определенный стереотип поведения в ходе рассмотрения дел. И это затрудняет выполнение главной задачи правосудия по защите и восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан. Поэтому Верховному суду нужно принять меры по изменению не только этого стереотипа, но и изменению психологии самих судей, - отметил Нурлан Нигматулин.

Говоря же о подготовке граждан к введению этой нормы, Спикер Мажилиса отметил, что и Верховному суду, и другим госорганам необходимо провести разъяснительную работу по этому законопроекту.

Потому что уровень юридической грамотности населения – это один из важнейших аспектов развития любого общества, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Депутаты также подняли вопрос о гарантиях обеспечения объективности судьи. В связи с чем мажилисмены предложили внести поправку, предусматривающую обязательное ведение протокола при подготовке дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции по ходатайству сторон.

Разработчики законопроекта согласились с данной поправкой.

После обсуждения депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект законодательных поправок в Гражданский процессуальный кодекс по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек.

Теперь важно, чтобы наши судьи эффективно и компетентно пользовались своими новыми полномочиями. Здесь, конечно же, значительная роль отводится Верховному суду, задача которого – дать исчерпывающие разъяснения нижестоящим судам по всем вопросам этой новой судебной практики. Только тогда будет обеспечено повышение уровня доверия граждан к судебной системе, - резюмировал Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

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