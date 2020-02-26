Модернизация пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном затянется до 2021 года

Продление сроков инициировано кыргызской стороной и связано с дополнительным временем для завершения работ по модернизации пунктов пропуска.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона РК "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕврАзЭС от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕврАзЭС, и актов органов ЕврАзЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕврАзЭС от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года", передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов сообщил, что Кыргызская Республика взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение пунктов пропуска с третьими странами в течение двух лет.

Продление сроков инициировано кыргызской стороной и связано с дополнительным временем для завершения работ по модернизации пунктов пропуска, - пояснил он.

По его словам, главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан Протокол о внесении изменения с "24 месяцев" на "48 месяца", то есть до 12 августа 2019 года.

Между тем, и в эти сроки кыргызская сторона не уложилась. В связи с этим 29 мая 2019 года в г. Нур-Султане главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан Протокол о внесении изменения с "48 месяцев" на "72 месяца", то есть до 12 августа 2021 года. Однако это является предметом другого Протокола, который будет внесен на ваше рассмотрение в ближайшее время, - уточнил глава ведомства.

Смаилов добавил, что ратификация этого Протокола не повлечет никаких последствий для казахстанской стороны, и внесение изменения носит юридический характер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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