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Водовоз насмерть сбил девушку

Проводится досудебное расследование.

Фото : polisia.kz26 февраля 2020, 12:25

В сети распространилось видео наезда водовоза на молодую девушку, передает zakon.kz.

Polisia.kz стало известно, что около 11:00 часов 24 февраля на трассе Жетысай-Жибек жолы автомашина-водовоз марки "Газ-53" совершила наезд на молодую девушку, 2002 года рождения.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и поступила в реанимационное отделение ЦРБ Сарыагашского района, где впоследствии скончалась от полученных травм.

Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы водитель данной автомашины не употреблял спиртные напитки. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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