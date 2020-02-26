"Пушки Акимбо": Когда Гарри Поттер доигрался и вырос

Рецензия на фильм

Фанаты компьютерных игр получили возможность посмотреть на себя со стороны и узнать, что бывает, когда человек направо и налево разбрасывается нелицеприятными комментариями в соцсетях. Корреспондент zakon.kz побывал на предпоказе фильма "Пушки Акимба" режиссера Джейсона Ли Хаудена. и рассказывает, как избежать больших трагедий в будущем.

Известный по роли Гарри Поттера актер Дэниэл Рэдклифф давно уже не школьник. Его лицо обросло растительностью, теперь он вполне взрослый мужчина, играет разработчика игр по имени Майлз, который… бегает в трусах и халате по городу с привязанными к обоим рукам пистолетами, пытаясь выжить при встрече с отвязной девчонкой Ник (Самара Уивинг), которая не прочь отстрелить ему кое-что между ног. Такова завязка нового фильма "Пушки Акимба".

Интригующе, не правда ли? Здесь вам сразу и проверка на испорченность, и сценарий для какой-нибудь ролевой игры, но на самом деле это лишь вершина айсберга. На самом деле, авторы предложили зрителю очень хороший симулятор, показали, как компьютерная игра могла бы выглядеть, если бы в нее играли в реальности. Иными словами, сюжет фильма намеренно условный, чтобы передать атмосферу видеоигр. Очень редко действие дополняется сюжетными роликами.

Боевые сцены, действительно, получились увлекательными. При этом, зрителю не надо сидеть и нажимать кнопки, герои сами гоняются друг за другом. Бывалые геймеры увидят, что перестрелки получились именно "как в игре": льется град пуль из самого изощренного оружия, вокруг разлетаются части тел, а экран заливает бутафорная кровь, больше похожая на кетчуп.

Динамика в фильме продумана весьма грамотно, чередуются бесконечное замедление и частое ускорение в экшне, все это разбавлено юмором (не зря же заявлено, что боевик комедийный).

Остроты придают шутки с перчиком. Юмор в фильме балансирует на грани, но в целом многие фразочки "выстреливают" и заставляют искренне смеяться. Правильное настроение зрителю добавляет ритмичная музыка. Актерской игрой в таких картинах, в принципе, особо никто и не интересуется. Поэтому актерам важнее было обозначить типажи, что они сделали на "отлично".

Но самое главное, что в фильме показали, что в наше время, даже если ты супергерой, девушка не полюбит тебя за твои рыцарские поступки, но это может вдохновить ее на что-то новое в творчестве.

Какими бы жестокими не были компьютерные игры, важно оставаться в ладу с самим собой, и помнить: то, что происходит в игре, должно оставаться в игре и не выходить за ее пределы, иначе всех нас ждет страшное будущее. И авторы фильма за всей этой увлекательной мишурой открытым текстом говорят, как избежать катастрофы и разорвать порочный круг "плохой зритель — плохой контент", а также перестать плодить агрессию.

Альберт Ахметов

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