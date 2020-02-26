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Токаев: Необходимо повысить качество пассажирских перевозок

А также нарастить объемов грузооборота.

Фото : akorda.kz26 февраля 2020, 12:43

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Сауата Мынбаева, передает zakon.kz.

По информации корды, Президенту доложили об основных итогах деятельности АО "НК "Қазақстан темір жолы" в 2019 году и перспективах дальнейшего развития железнодорожного транспорта.

Сауат Мынбаев также проинформировал Президента о некоторых законодательных и регуляторных аспектах деятельности компании.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наращивания объемов грузооборота, контейнерного транзита, а также увеличения доли местного содержания и повышения качества пассажирских перевозок.


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