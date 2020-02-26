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Казахстанцы, прибывшие из Южной Кореи и Ирана, должны самоизолироваться

Это не больные люди. К ним пока отношение, как к здоровым людям.

Фото : bash.news26 февраля 2020, 12:51

О мерах предосторожности из-за распространения коронавируса сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

По его словам, совместно с уполномоченными органами МИИР и МИД на сегодня рассматривается вопрос по ограничению поездок в другие страны.

Ограничение коснется Южную Корею и Иран. По другим странам вопрос еще не решен и его будут рассматривать два ведомства, — уточнили на брифинге.

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Что касается граждан, которые прибыли из таких стран, то он объяснил, что принято решение в отношении приехавших из стран первой категории применять карантин по месту проживания с ежедневным посещением медицинских работников в течении 14 дней.

Это не больные люди. К ним пока отношение, как к здоровым людям. Они должны самоизолироваться по прибытию под карантин. Мы принимаем меры предосторожности. Если будет четко установлено, что человек болен или у него есть симптомы, тогда он никуда не отправляется. Он с борта самолета или с аэропорта будет направляться в медучреждение для изоляции и оказания медицинской помощи, — пояснил главный санитарный врач.


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