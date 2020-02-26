С вводом системы медстрахования потребление услуг КТ и МРТ увеличилось на 54%

Все медицинские учреждения оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы оказывать своевременную медпомощь гражданам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев и директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Алматы Нурлыбек Кабдыкапаров рассказали об оказании услуг в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает zakon.kz.

В целом финансирование отрасли с внедрением ОСМС увеличилось в среднем на 52%, объем клинико-диагностических услуг увеличен в 5,2 раза, а восстановительное лечение и паллиативная помощь более чем в 7,8 раза, — сообщил руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, отметив, что на Алматы приходится порядка 22% всех поступлений по ОСМС.

Также в 2020 году изменилась схема оплаты за такие услуги, как МРТ, КТ и стоматология.

Если раньше выплаты производились на прямую клиникам, оказывающим консультативно-диагностические услуги, то с начала текущего года это происходит через поликлиники. Для этого заключаются дополнительные договоры соисполнения, — отметил директор филиала НАО «ФСМС» Нурлыбек Кабдыкапаров.

С вводом ОСМС увеличилось потребление услуг КТ и МРТ на 54%, УЗИ — на 21%. Напомним, что такие услуги, как КТ, МРТ, ПЦР и ИФА-анализы, которые ранее оказывались только льготным категориям, сейчас стали доступны и в системе ОСМС.

Благодаря новой реформе в текущем году объем финансирования в сфере здравоохранения города Алматы вырос в 1,5 раза.

На сегодняшний день Фондом социального медицинского страхования заключены договоры с 173 поставщиками услуг по городу Алматы. Из них 144 медицинских учреждения оказывают услуги в рамках госзаказа. В рамках обязательного медицинского страхования заключены договоры со 152 организациями, 55% из которых — частные.

Продолжается реализация оказания медицинских услуг в системе медстрахования совместно с поставщиками. В 2020 году с внедрением ОСМС выросло количество медицинских организаций по оказанию реабилитационной и восстановительной помощи. На сегодняшний день по городу Алматы их количество достигло 62, из них 25 — частные клиники. Для сравнения — в 2019 году всего 4 учреждения оказывали данную услугу в рамках гарантированного объема.

По словам руководителя УОЗ, на сегодняшний день все медицинские учреждения оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы оказывать своевременную медпомощь гражданам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.

Для удобства пациентов сейчас все медицинские организации, поставщики Фонда также активно устанавливают терминалы для оплаты взносов за ОСМС. Такие аппараты самообслуживания дают возможность незастрахованному, которому требуется медицинская услуга в системе ОСМС, не покидая здания медицинского учреждения, произвести оплату посредством терминала и мгновенно стать «застрахованным» в системе ОСМС.

В свою очередь, самозанятые могут стать участниками ОСМС двумя путями: оплатив 5% от минимальной заработной платы (МЗП) — это 2125 тг в месяц. Или же оплатив единый совокупный платеж (ЕСП). Платеж для Алматы составляет 2651 тг.

ОСМС — это гарантированный всем застрахованным гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к медицинской и лекарственной помощи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!