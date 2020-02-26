Сотрудник аэропорта Нур-Султана отправил в ОАЭ 30 редких соколов
Он получил полтора года условно.
Фото : ПС КНБ РК26 февраля 2020, 13:18
В районном суде №2 Есильского района Нур-Султана вынесен приговор мужчине, отправившем за границу более 30 редких птиц, передает zakon.kz.
Начальник комплексной смены АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" осуществил вывоз и пересылку в Объединенные Арабские Эмираты редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц породы сокол в количестве 32 единиц, из которых 25 соколов-балабанов, 1 сокол-сапсан и 6 соколов гибридного происхождения. Судом установлено, что подсудимый пронес через таможенный контроль сумки с птицами и поручил грузчику погрузить багаж на борт воздушного судна международного рейса "Нур-Султан - Шарджа", - сказано в сообщении суда.
Подсудимый приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем.
Приговор вступил в законную силу.
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