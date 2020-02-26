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Американский военный заразился коронавирусом

Заразился солдат вооруженных сил США в Южной Корее.

Фото : 24.kz26 февраля 2020, 13:31

Впервые коронавирус выявлен у американского военного, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Заразился солдат вооруженных сил США в Южной Корее. Он находился на базе Кэмп-Кэрролл.

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее уже превысило одну тысячу. За сутки заболели 169 человек. Власти пока не в силах остановить распространение эпидемии.


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