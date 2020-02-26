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Стало известно о пострадавшем при аварийной посадке самолета в ВКО

Обстоятельства выясняются.

Фото : КЧС МВД РК26 февраля 2020, 13:47

Одному из пилотов самолета, совершившему вынужденную посадку, оказывают медицинскую помощь, передает zakon.kz.

26 февраля около 13:00 в 10 км от поселка Прапорщиково при посадке самолета АН-2 произошло возгорание двигателя.

Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома. На борту находились 5 человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Обстоятельства выясняются.


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