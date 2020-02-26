Видео с места аварийной посадки самолета под Усть-Каменогорском

Воздушное судно серьезно выгорело.

Появилось видео с места падения Ан-2 под Усть-Каменогорском, передает zakon.kz.

На кадрах с места ЧП видно, что воздушное судно на самом деле лежит вверх шасси, и оно серьезно выгорело. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел 26 февраля.Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" выполнял полет по санитарному заданию по маршруту Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12.50 экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорск, на борту находились 5 человек, 3 членов экипажа и 2 служебных пассажиров. Пострадал пилот.

Видео: КЧС МВД РК

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