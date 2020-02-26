Жители села Калачи просят разобраться, куда ушли деньги на их переселение

Они посчитали, что сумма была около 1 млрд 800 млн тенге.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Владислав Косарев обратился к Генеральному прокурору, председателю Агентства по противодействию коррупции с тем, чтобы они разобрались, куда пошли деньги, выделенные на переселение граждан из села Калачи и поселка Косогорский Есильского района Акмолинской области, передает корреспондент zakon.kz.

Как рассказал мажилисмен, жители двух поселков - Калачи и Косогорское, обратилась к депутатам с жалобами. Они просят разобраться, на что были израсходованы деньги, выделенные на их переселение.

Более четырех лет прошло с того времени, когда произошли трагические события в селе Калачи и поселка Косогорский Есильского района Акмолинской области, происходили случаи засыпания людей. Этой болезни подверглись более 180 человек, многие из которых и до сих пор ощущают недомогание. По этому вопросу принято было решение правительства о переселении граждан в другие места на что были выделены специальные деньги. Это событие можно было и забыть, но жители этих мест настаивают на проведении расследования, куда израсходовались деньги, выделенные на строительство жилья, - сказал Косарев.

По его словам, в поселках остались еще 30 семей.

Вчера они были у нас, обращаются. Там еще проживают более 30 семей. Они настаивают на том, чтобы были расследованы случаи. Они посчитали, что сумма была около 1 млрд 800 млн тенге, - заключил депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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