Госорганы не смогли взять под контроль реализацию ядохимикатов - депутат

Запретить продажу ядохимикатов от насекомых в торговых точках, кроме спецмагазинов предложил Казанцев.

Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев призвал правительство навести порядок в сфере хранения ядохимикатов. Он заявил, что необходимо принимать кардинальные и системные меры, вплоть до возврата этой деятельности в государственные руки или возврата лицензирования, так как от этого напрямую зависит безопасность жизни и здоровья казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

В последнее время к депутатам все чаще обращаются граждане с жалобами на нашествие грызунов и насекомых, особенно кровососущих, в зданиях и жилых помещениях, в том числе даже в новых. При этом поднимаются и вопросы по сложностям борьбы с этим нашествием. В свете последних событий специалисты высказывают обеспокоенность о способности государства удержать ситуацию под контролем, учитывая, что насекомые и грызуны являются не только дискомфортными соседями в жизни, но и переносчиками возбудителей серьезных для человека инфекций, в том числе смертельно опасных, - сказал Казанцев, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, эта тревожная информация о весьма удручающей ситуации подтверждается госорганами, общественными объединениями и в материалах СМИ.

Особенно остро стоит вопрос в жилом или в так называемом бытовом сегменте страны. Массовыми становятся случаи отравления наших сограждан ядохимикатами при их применении в жилых помещениях. Уже есть случаи со смертельными исходами. Например, кончина восьмимесячного ребенка в Шымкенте от отравления неизвестным химическим ядом 13 февраля после потравы в квартире тараканов и клопов. В Актау уже в этом году зарегистрировано 6 случаев подобных токсических отравлений, в прошлом году таких случаев зарегистрировано 13, а за три года зарегистрировано 8 летальных исходов, - констатировал депутат.

Он добавил, что на такое катастрофическое положение дел повлияли, в том числе, решения правительства о передаче на приватизацию дезинфекционных станций, передача специфичных работ и услуг в рынок, а в 2014 году отмена лицензирования и перевод деятельности на уведомительный порядок.

Это, в свою очередь, породило целый пласт проблем. Помимо порядка 500 предприятий малого и среднего бизнеса этой сферы, отмечается большая доля теневого сегмента, которая вообще не поддается никакому контролю. Раньше во главе таких организаций должны были стоять медработники, сейчас этим может заниматься любой желающий. Система обучения специалистов практически отсутствует, а имеющиеся курсы не востребованы. Продажу химических средств соответствующие госорганы оказались не в состоянии поставить под надлежащий контроль, так как торговля этими средствами также носит уведомительный характер, плюс предприниматели защищены различными ограничениями на проверки. При выявлении незаконных торговых точек, субъект бизнеса легко перемещается на другое место, - уточнил мажилисмен.

Также торговля препаратами, зачастую без документов или даже неизвестного происхождения, зачастую ведется с серьезнейшими нарушениями законодательства и без информационного сопровождения, а о их регистрации в государственном реестре стан ЕАЭС вообще речи не идет.

Поэтому и население, и некомпетентные предприниматели приобретают и используют препараты кто во что горазд, зачастую вообще запрещенные к применению на территории страны, о дозировках и способах применения компетенции отсутствуют. А в итоге, как правило, в отличие от насекомых, страдают граждане, члены семей, соседи. У специалистов накопилась масса вопросов и к сфере хранения ядохимикатов. Мы считаем, что необходимо принимать кардинальные и системные меры, вплоть до возврата этой деятельности в государственные руки или возврата лицензирования, так как от этого напрямую зависит безопасность жизни и здоровья наших сограждан. И делать это надо незамедлительно, пока четко просматривается серьезная проблема, а не наступила беда, когда уже придется бить в набат, - считает Казанцев.

В связи с этим он предлагает правительству принять ряд мер: оперативно внести изменения в подзаконные акты по всему комплексу проблемных вопросов, в том числе по укреплению сферы высокопрофессиональными кадрами; перекрыть каналы поставки через границу нелегальной, незарегистрированной и несертифицированной продукции; принять оперативные меры по ограничению использования населением средств высокого класса опасности, применяемых только в сельском хозяйстве; отнести объекты по изготовлению, производству, переработке средств и препаратов дезинфекции и дератизации к объектам высокой эпидемической значимости; запретить реализацию населению средств дезинфекции и дератизации 1,2,3 классов опасности, а разрешенные к применению на территории страны и ЕАЭС реализовать только в специализированных магазинах; предпринять и/или усилить комплекс организационных, информационно - просветительских мер по изменению ситуации.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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