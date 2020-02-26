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В Алматы пройдет мирный митинг

Разрешено проведение митинга 29 февраля с 11.00 до 15.00 часов в парке им. Махатма Ганди.

Фото : Ак Жайык26 февраля 2020, 14:38

Власти Алматы разрешили провести мирный митинг против точечной застройки города, передает zakon.kz.

Об этом сообщил активист Абай Ерекенов.

24 февраля постановлением акимата разрешено проведение митинга 29 февраля с 11.00 до 15.00 часов в парке им. Махатма Ганди на тему "Требуем объявить мораторий на точечную и уплотняющую застройку города Алматы, попирающие конституционные права и свободы граждан Казахстана" - сказано в письме Управления общественного развития Алматы.

Также там напоминают, что ответственность за порядок и санитарное состояние места митинга возлагается на организаторов митинга.


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