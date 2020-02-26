В Алматы пройдет мирный митинг
Разрешено проведение митинга 29 февраля с 11.00 до 15.00 часов в парке им. Махатма Ганди.
Фото : Ак Жайык26 февраля 2020, 14:38
Власти Алматы разрешили провести мирный митинг против точечной застройки города, передает zakon.kz.
Об этом сообщил активист Абай Ерекенов.
24 февраля постановлением акимата разрешено проведение митинга 29 февраля с 11.00 до 15.00 часов в парке им. Махатма Ганди на тему "Требуем объявить мораторий на точечную и уплотняющую застройку города Алматы, попирающие конституционные права и свободы граждан Казахстана" - сказано в письме Управления общественного развития Алматы.
Также там напоминают, что ответственность за порядок и санитарное состояние места митинга возлагается на организаторов митинга.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009113-12b17513b6d0461978cde7dd29159c80
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...