В Алматы пройдет мирный митинг

Разрешено проведение митинга 29 февраля с 11.00 до 15.00 часов в парке им. Махатма Ганди.

Фото : Ак Жайык

Власти Алматы разрешили провести мирный митинг против точечной застройки города, передает zakon.kz. Об этом сообщил активист Абай Ерекенов. 24 февраля постановлением акимата разрешено проведение митинга 29 февраля с 11.00 до 15.00 часов в парке им. Махатма Ганди на тему "Требуем объявить мораторий на точечную и уплотняющую застройку города Алматы, попирающие конституционные права и свободы граждан Казахстана" - сказано в письме Управления общественного развития Алматы. Также там напоминают, что ответственность за порядок и санитарное состояние места митинга возлагается на организаторов митинга.

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