Более 500 тысяч южнокорейцев подписали петицию об импичменте президента

Авторы документа раскритиковали правительство за то, что оно не закрыло границу с Китаем.

Более 500 тысяч жителей Южной Кореи подписали петицию с требованием импичмента президента страны Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, сообщает zakon.kz.

По информации "Известия", если петиция, размещенная на сайте Голубого дома — администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти должны на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.

Составители документа призывают правительство полностью закрыть границу с Китаем и считают, что Мун Чжэ Ин следует интересам КНР, а не возглавляемой им страны.

Изначально Сеул отказался запретить въезд китайцам в Южную Корею, ссылаясь на международное законодательство, а когда инфекция распространилась по всему Китаю, ограничило въезд лишь для тех, кто посещал провинцию Хубэй.

24 февраля южнокорейское министерство национальной обороны поместило в карантин 7,9 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения инфекции. Накануне этого 23 февраля лидер Южной Кореи заявил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего "красного" уровня на фоне роста числа случаев заражения.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По данным на 26 февраля, в Южной Корее насчитывается более 1,1 тыс. зараженных коронавирусом. В Китае заболело — 78190 человек, в других странах — 2929. Число выздоровевших достигло 29777 человек, а умерших — 2929.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!