Как в Нур-Султане будут контролировать размещение наружной рекламы

В городе имеется более 2 тысяч рекламных конструкций.

В столице состоялась встреча представителей рекламных агентств и специалистов Управления по делам общественного развития, сообщает zakon.kz.

В настоящее время в городе имеется более 2 тысяч рекламных конструкций. В их числе, билборды, афиши, светодиодные экраны, остановочные комплексы. Если быть точным, то на улицах столицы 95 LED экранов. Но, к сожалению, в последнее время увеличивается количество незаконной рекламы, размещенной без согласия соответствующих органов, - отметил руководитель управления по делам общественного развития Талгат Рахманберды.

По информации официального сайта города, в ходе встречи руководитель отдела ономастической работы и государственных символов Управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Гульжан Курмангаликызы рассказала о штрафах за рекламу, не соответствующую требованиям законодательства.

Мы проверяем тексты, представленные рекламными агентствами, и даем согласие. В соответствии со статьей 455 кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Согласно пункту 3 данной статьи, нарушение требований, установленных законодательством РК о языках распространения рекламы, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на должностных лиц – 70 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации –100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 150 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 400 МРП. В соответствии со статьей 21 закона о языках любая информация, в том числе и реклама, должна быть на государственном и русском языках, - предупредила представителей рекламных агентств Гульжан Курмангаликызы.

Начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана подполковник полиции Сергей Ильиных рассказал о том, что в последнее время рекламные билборды использовались для торговли наркотиками.

Сегодня преступники используют современные технологии и информационные коммуникации. Популярностью пользуются интернет-ресурсы, различные мессенджеры, - сообщил он.

Сергей Ильиных напомнил, что с 27 декабря 2019 года действует закон, который предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за рекламу и пропаганду наркотиков, а если для этой цели использовались СМИ или другие информационные инструменты, то – до шести лет.

В завершение встречи руководитель Управления по делам общественного развития Талгат Рахманберды рекомендовал рекламным агентствам до 3 марта текущего года восстановить эстетические формы рекламных объектов, исправить допущенные ошибки, а также призвал неукоснительно соблюдать законы о рекламе, языках и другие нормативные акты РК.

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