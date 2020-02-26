Токаев продолжит оказывать поддержку СМИ
Также он отметил важность развития качественного контента на телевидении.
Фото : akorda.kz26 февраля 2020, 14:54
Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева, передает zakon.kz.
Глава государства ознакомился с позицией члена Национального совета общественного доверия, журналиста Михаила Дорофеева по ситуации на отечественном информационном пространстве.
В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности средств массовой информации, эффективной реализацией государственного информационного заказа, а также защитой прав журналистов.
Михаил Дорофеев от имени медиа-сообщества выразил признательность Президенту Казахстана за решение по декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса о клевете.
Касым-Жомарт Токаев, отметив важность развития качественного контента на телевидении, подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку казахстанским СМИ.
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