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Токаев продолжит оказывать поддержку СМИ

Также он отметил важность развития качественного контента на телевидении.

Фото : akorda.kz26 февраля 2020, 14:54

Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева, передает zakon.kz.

Глава государства ознакомился с позицией члена Национального совета общественного доверия, журналиста Михаила Дорофеева по ситуации на отечественном информационном пространстве.

В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности средств массовой информации, эффективной реализацией государственного информационного заказа, а также защитой прав журналистов.

Михаил Дорофеев от имени медиа-сообщества выразил признательность Президенту Казахстана за решение по декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса о клевете.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важность развития качественного контента на телевидении, подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку казахстанским СМИ.


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