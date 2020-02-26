Cпецоперация в Алматы: задержаны братья-наркодилеры

Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок.

В результате спецоперации в Алматы задержаны двое жителей Шуйского района, сообщает zakon.kz.

Как отметила Polisia.kz, в их съемном жилище обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Судебно-химическая экспертиза показала, это – гашиш, весом 12 килограмм 881 грамм.

Кроме этого, были изъяты металлические инструменты для изготовления наркотических веществ.

– Эти фигуранты – последние из цепи наркодилеров. Их подельников мы задержали ранее, на текущий момент они уже отбывают наказания за наркопреступления. Эти подозреваемые наркотики хранили в целлофановых пакетах, продавали зелье уже в прессованном варианте – в виде цельных плиток. На полках выставлена готовая "продукция" в количестве 85 штук. Изъято самодельное оборудование для изготовления и прессования наркотических средств, – рассказал начальник Управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Зелье подозреваемые привезли собой из малой родины для реализации в Алматы. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст.297 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!