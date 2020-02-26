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В Уральске оштрафован водитель первого замакима области

Водитель превысил скорость.

Фото : mgorod.kz26 февраля 2020, 15:41

Водитель превысил допустимый скоростной режим, переда zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

26 февраля на трассе Самара-Шымкент, в районе гипермаркета "Дина", сотрудники патрульной полиции остановили внедорожник марки Toyota Land Cruiser. Машина принадлежит акимату ЗКО. Причиной остановки авто стало превышение скоростного режима.

Как выяснилось позже, в салоне авто находился первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев.

Полицейский, который остановил машину, сообщил, что за превышение скорости в отношении водителя будет составлен административный протокол.

В пресс-службе ДП области подтвердили, что водитель заместителя акима области действительно нарушил ПДД и в отношении нарушителя составлен адмпротокол.

Однако на вопрос, по какой статье составлен адмпротокол и какой штраф заплатит водитель пресс-секретарь ответить не смог, сославшись на то, что у инспектора, оштрафовавшего водителя замакима, отключен телефон и его не могут найти.


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