Полсотни нелегальных коров завез в Казахстан фермер из СКО

ТОО "Агро-Комплекс-Сулышок" при ввозе 50 голов КРС грубо нарушено наднациональное законодательство ЕАЭС, а также казахстанское законодательство в области ветеринарии.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК прокомментировала повторное сообщение в СМИ о задержании в Северо-Казахстанской области 50 коров чешского происхождения, передает zakon.kz.

В сюжете телеканала поднимался вопрос о правомерности действий сотрудников Северо-Казахстанской областной территориальной инспекцией Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, которые настаивают на возвращении завезенного скота в страну-отправитель.

По информации Комитета ветконтроля и надзора, ТОО "Агро-Комплекс-Сулышок" при ввозе 4 октября 2019 года 50 голов КРС в первую очередь грубо нарушено наднациональное законодательство ЕАЭС, а также казахстанское законодательство в области ветеринарии. К тому же, животные ввезены в обход временных ограничений на ввоз скота из Чешской Республики, которые введены КВКН из-за выявленных фактов ввоза КРС с фальшивыми сопроводительными документами, - сообщили в министерстве.

Там отметили, что по требованию наднационального ветеринарного законодательства ЕАЭС, перед выдачей разрешения на ввоз подконтрольного товара (в т.ч. живых животных) Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК обязан проверять эпизоотическую ситуацию страны экспортера (отправителя), а также согласовывать маршрут следования с ветеринарными службами третьих стран.

В частности, в п.6.2 документа говорится, что выдача разрешений на ввоз подконтрольных товаров (в данном случае – живых животных) осуществляется с учетом эпизоотической ситуации места производства подконтрольных товаров.

Также в пунктах 6.1 и 6.3 оговаривается, что ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию ЕАЭС осуществляется при наличии разрешения на ввоз, выданного государством, на территорию которой ввозятся живые животные, и ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом страны-экспортера.

Как и полагается по законодательству ЕАЭС, товарищество "Агро-Комплекс-Сулышок" запросило разрешение на ввоз КРС из Словацкой Республики. Рассмотрев данный запрос, Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК правомерно выдал разрешение, так как Словакия благополучна по особо опасным болезням. Однако, как выяснилось по прибытию скота в Казахстан, по выданному разрешению на ввоз КРС из Словакии компания фактически завезла скот из Чешской Республики. При проверке документов в Казахстане выяснилось, что завезенные животные имеют сертификаты, выданные ветслужбой Чехии. В них же свидетельствовалось, что местом происхождения животных является Чешская Республика.

Таким образом, ТОО "Агро-Комплекс-Сулышок" грубо было нарушено ветеринарное законодательство ЕАЭС, - пояснили в МСХ.

Однако, это не все, сказали в МСХ. С июня 2019 года в Казахстане действуют временные ограничения на ввоз скота из Чешской Республики, введенные КВКН на основании выявленных фактов ввоза скота 16-ю казахстанскими фермерами из этой страны с фальшивыми сопроводительными документами.

Право принимать такие решения Комитету ветеринарного контроля и надзора РК дано законом "О ветеринарии", как ведомству, уполномоченному в области ветеринарии, - отметили в ведомстве, заметив, что таким образом, своими действиями, завезя чешский скот, ТОО "Агро-Комплекс-Сулышок" нарушило и введенное в стране ограничение.

"По факту нарушения ветеринарного законодательства ЕАЭС и РК Северо-Казахстанской областной территориальной инспекцией КВКН ТОО "Агро-Комплекс-Сулышок" было выдано предписание на возврат животных в количестве 50 голов КРС в страну-отправитель – в Чешскую Республику. Таким образом, ветеринарной службой РК принимаются меры для устранения выявленных нарушений ветеринарного законодательства", - заключили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!