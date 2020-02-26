Елбасы с Верховным муфтием обсудили сохранение духовного богатства страны

Желаю успехов в вашей деятельности - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы, передает zakon.kz.

На сайте Елбасы отметили, что во время встречи собеседники обсудили текущее положение в религиозной сфере и уделили внимание мерам, направленным на сохранение исторического и духовного богатства Казахстана.

Также Первый Президент Казахстана поздравил Наурызбая кажы Таганулы с избранием на должность председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия.

– Поздравляю с назначением. Знаю, что вы обладаете соответствующими знаниями и опытом. Желаю успехов в вашей деятельности, - сказал Елбасы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!