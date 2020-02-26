Елбасы с Верховным муфтием обсудили сохранение духовного богатства страны
Желаю успехов в вашей деятельности - Назарбаев.
Фото : сайт Елбасы26 февраля 2020, 16:32
Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы, передает zakon.kz.
На сайте Елбасы отметили, что во время встречи собеседники обсудили текущее положение в религиозной сфере и уделили внимание мерам, направленным на сохранение исторического и духовного богатства Казахстана.
Также Первый Президент Казахстана поздравил Наурызбая кажы Таганулы с избранием на должность председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия.
– Поздравляю с назначением. Знаю, что вы обладаете соответствующими знаниями и опытом. Желаю успехов в вашей деятельности, - сказал Елбасы.
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