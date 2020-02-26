В Китае выросли продажи презервативов и ковриков для йоги

У людей теперь есть много времени и им скучно дома.

Из-за коронавируса граждане Китае стали чаще совершать покупки в интернете. Самые популярные товары: компьютерные игры, коврики для йоги, книги и презервативы, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Многие торговые центры и магазины закрыты, что приводит к снижению продаж автомобилей и смартфонов. Однако, спрос на товары для здоровья, развлечения и косметику растет.

Самой покупаемой компьютерной игрой стала Nintendo Ring Fit для консоли Switch, которая сочетает в себе физические упражнения и ролевые игры. Ее продажи выросли более в чем 4 раза. На 250% по сравнению с годом ранее взлетели продажи ковриков для йоги и тренажеров, а книги в феврале стали покупать чаще на 60%. Несмотря на то что власти страны ввели запрет на снятие масок на открытом воздухе, продажи губной помады выросли в 7 раз, теней для век — на 150%.

"У людей теперь есть много времени и им скучно дома", — сказал генеральный директор шанхайской компании Wanqing Consulting Лу Чжэньван.

Также в списке популярных товаров оказались презервативы и наборы для стрижки волос, а продажа кухонного оборудования увеличилась в семь раз.

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