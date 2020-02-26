Скандал по делу о рейдерстве гостиницы "Дипломат" оказался в центре внимания

Решением Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана четыре договора купли-продажи отеля "Дипломат" были признаны недействительными.

Громкий скандал прошлого года по делу о рейдерстве гостиницы "Дипломат" оказался в центре внимания широкой общественности. Как стало известно, в рамках этого дела по подозрению в мошенничестве задержан Абдулгани Беделхан. Ему вменяют статью 190 ч.4 п.2 УК РК - мошенничество в особо крупном размере, передает zakon.kz.

Следствие установило, что в апреле 2018 года Беделхан, выступая в роли "покупателя", через подконтрольные ему компании заключил предварительный договор купли-продажи отеля "Дипломат", на сумму 4,5 млрд тенге.

В мае 2019 года между представителями двух сторон были заключены четыре договора купли-продажи этой гостиницы, на общую сумму 2,5 млрд тенге. При этом о стоимости сделки не был уведомлен владелец недвижимости С. Карымсаков, так как сделка была оформлена в нарушение норм гражданского права.

В результате мошеннических действий Беделхан после перерегистрации отеля обязательства по доплате оставшейся суммы не исполнил. На сегодняшний день он с предъявленными обвинениями согласен.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 27 декабря 2019 года вышеуказанные четыре договора купли-продажи отеля "Дипломат" были признаны недействительными.

Как удалось узнать от информированного источника, Абдулгани Беделхан уже не раз привлекался за административные и уголовные правонарушения. В том числе - за избиение акима Шардаринского района Туркестанской области находился в международном розыске. Правда имя у него тогда было Тайжан Гани Беделханұлы.

Возглавляемая подозреваемым компания имеет задолженность перед государством на сумму 176 329 494 тенге и неоплаченные налоги в размере 242 184 980 тенге.

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