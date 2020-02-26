Смертность от туберкулеза за последние десять лет в Казахстане снизилась в шесть раз

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза в нашей стране абсолютно бесплатны и полностью финансируются государством.

Заболеваемость по туберкулезу за последние десять лет в Казахстане снизилась в 2-3 раза и составляет 45,6 случаев на сто тысяч населения. Для раннего выявления этой болезни внедрены самые современные методы диагностики, позволяющие определить наличие заболевания в течение двух часов, сообщает zakon.kz.

Уже третий день в Казахстане, как и во всем мире, идет месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. В этом году месячник проходит под девизом "Пришло время и тебе внести свой вклад в борьбу с туберкулезом!". Важнейшей задачей всемирно отмечаемого дня является призыв ко всем жителям земли, что проблема эта не абстрактна и может коснуться любого из нас, поэтому успешность акции зависит от личной позиции каждого человека. Необходимо начинать с себя, со своего образа жизни, регулярно проходить профилактические осмотры, вести здоровый образ жизни.

В Казахстане научились быстро выявлять и лечить туберкулез. Врачи уже используют такую аппаратуру, которая определяет эту болезнь буквально за два часа. Все лекарства и лечение больные получают абсолютно бесплатно, с самого начала и до конца. По мнению врачей, туберкулез сегодня не приговор, он очень хорошо диагностируется и лечится.

В прошлом году в Казахстане на диспансерном учете с активным туберкулезом состояло 13894 человека, что на 813 случаев меньше, чем в 2018 году.

- Мероприятия по борьбе с туберкулезом в настоящее время реализуются в рамках Комплексного плана по борьбе с туберкулезом на 2014-2020 годы, утвержденного правительством, - рассказывает директор Национального центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Малик Аденов. - За 10 лет заболеваемость по туберкулезу снизилась в 2-3 раза и составляет 45,6 случаев на сто тысяч населения. Смертность от туберкулеза за эти годы снизилась в шесть раз и составила также два случая на сто тысяч населения. Это очень важные показатели, поскольку именно смертность и заболеваемость характеризуют всю проблему по данному заболеванию в обществе.

Приоритетом противотуберкулезной службы сегодня является профилактика заболевания, его своевременное выявление и амбулаторное лечение больных. Пациенты, не выделяющие микобактерии туберкулеза и не представляющие опасности для окружающих, могут получать контролируемое лечение в поликлиниках по месту жительства, а также параллельно продолжить работу или учебу. По итогам 2019 года удельный вес больных туберкулезом, начавших лечение в амбулаторных условиях, составил 61,1%.

- В Казахстане профилактика, диагностика и лечение туберкулеза абсолютно бесплатны и полностью финансируются государством. Для раннего выявления этой болезни внедрены самые современные методы диагностики, которые соответствуют международным стандартам и позволяют определить наличие данного заболевания болезни в течение двух часов, - отметил врач.

Как считают специалисты, важным аспектом раннего выявления и успешного лечения туберкулеза является всеобщая осведомленность населения об этой болезни и отсутствие ложных предубеждений. Туберкулез– это инфекционное заболевание, которое передается воздушным путем. Национальная противотуберкулезная программа особое внимание уделяет объединению усилий по борьбе со стигматизацией, дискриминацией и социальным отчуждением людей, затронутых туберкулезом.

- Сегодня туберкулез не приговор, он хорошо диагностируется и лечится, и для этого в Казахстане созданы все условия, приобретены новейшие аппаратуры, технологии, - комментирует Малик Аденов. - Для того, чтобы знать, как лечить туберкулез, мы должны знать все формы этого заболевания. Есть лекарственно устойчивый туберкулез и другие его виды. Соответственно, у нас все лаборатории противотуберкулезных служб оснащены самыми передовыми технологиями, которые позволяют в кратчайшие сроки, в течение двух дней определить эту болезнь и в индивидуальном режиме каждому пациенту назначить высокоэффективное лечение. Самое главное, своевременно обращаться за медицинской помощью. При своевременном выявлении и непрерывном лечении туберкулез полностью излечим. Люди, переболевшие этой болезнью, могут учиться, работать, рождать здоровых детей и жить полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих.

Напоминаем, в рамках месячника запланированы бесплатные консультации фтизиатров, фтизиопедиатров, флюорографические осмотры населения страны, широкомасштабные акции.

Торгын Нурсеитова

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