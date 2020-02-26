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В Актау женщины подрались в очереди за АСП

Женщинам выдавали продукты для детей.

Фото : lada.kz26 февраля 2020, 17:38

Скандалом и потасовкой обернулась раздача адресной социальной помощи (АСП) в Актауском городском отделе занятости и социальных программ в 11 микрорайоне, передает zakon.kz со ссылкой на "Лада".

В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена драка женщин.

Инцидент произошел 25 февраля в городском отделе занятости и социальных программ.

За кадром женский голос говорит, что драка произошла во время получения продуктов в рамках адресной социальной помощи (АСП). Женщинам выдавали продукты для детей, а именно: детское питание, каши, молоко и печенье.

Женщинам приходится оставлять детей-инвалидов, маленьких грудничков. Государство позаботилось о нас, спасибо. Чтобы получить продукты, нужно отстоять три очереди, - делится автор видео.

Инцидент прокомментировала Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.

Раздача с потасовкой не идет. Две женщины между собой переругались на личной почве, - сказала Гульнар Хайрлиева.


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