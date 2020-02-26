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В Украине учрежден День сопротивления оккупации Крыма

Он будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Фото : vrciro.org.ua26 февраля 2020, 17:46

Дата 26 февраля назначена в Украине Днем сопротивления российской оккупации Крыма. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

- Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля, - сказал Владимир Зеленский в среду 26 февраля, выступая на форуме Age of Cremia Forum 2020.

Он также отметил, что возвращение Крыма в состав Украины – это не только его цель как президента страны, это "возобновление веры в международное право и справедливость". И мир в Украине будет полностью восстановлен только после возвращения Крыма под контроль Киева.


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