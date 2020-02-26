Двух сбытчиков героина задержали в Кордайском районе
Одному 45 лет, второму - 42 года.
Фото : polisia.kz26 февраля 2020, 17:48
Жамбылские полицейские задержали сбытчиков тяжелых наркотиков в особо крупном размере, сообщает zakon.kz.
По информации Polisia.kz, 25 февраля при проведении комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности провели обыски в домах у двух жителей Кордайского района 45 и 42 лет. У одного из них наркотическое средство в полиэтиленовом пакете найдено в доме, у другого – на летней кухне.
Согласно акту судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством “героин”. Общий вес находки составил более килограмма. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
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